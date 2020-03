Coronavírus: todos os jogos da Serie A serão à porta fechada até dia 3 de abril

Eis a decisão que todos esperavam: os jogos da Serie A serão, a partir de hoje até ao próximo dia 3 de abril, realizados à porta fechada como medida de prevenção ao Coronavírus, de acordo com o decreto aprovado, esta quarta-feira, pelo governo italiano.





"Os eventos desportivos e todo o tipo de competições, disputadas em qualquer sítio, quer público ou privado, estão suspensos; contudo, os municípios que estão alistados no Anexo 1 do decreto de 1 de março de 2020 do Primeiro Ministro, e consequentes alterações, é permitido continuar os eventos supracitados e competições, assim como as sessões de treinos dos atletas de competição, dentro das instalações desportivas à porta fechada, ou ao ar livre sem a presença de um público; em todos os casos, as associações e os clubes desportivos, por meios das suas equipas médicas, são obrigados a possuir os equipamentos necessários de prevenção à propagação do COVID-19 entre os atletas, técnicos, treinadores e todos os involventes nas competições", pode ler-se no decreto emitido pelo governo italiano, citado pela imprensa.Para lá da decisão de 'fechar' os jogos de futebol, esta decisão do governo italiano determinou igualmente a não realização de outros eventos bastante importantes, nomeadamente as clássicas de ciclismo Milan-San Remo e Tirreno-Adriático. Será a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um 'Monumento' é cancelado.