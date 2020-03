Coronavírus: Vandalismo quebra a paz entre Atalanta e Brescia

A rivalidade entre Atalanta e Brescia já vem de há muito tempo, mas os clubes colocaram isso de parte num ato de solidariedade para com as suas regiões, que são as mais afetadas em Itália pela pandemia do Covid-19.





Os dois emblemas hastearam uma bandeira conjunta na ponte sob o Lago de Iseo (separa as regiões de Bergamo e Brescia) com uma mensagem forte: "Divididos na bancada, mas unidos da dor!"No entanto, essa bandeira foi destruída na madrugada de sábado, o que levou o prefeito de Sirnico (lado de Bergamo) a reagir, considerado este um ato de vandalismo. "Só tenho uma coisa a dizer: Vergonha! Vergonha para quem quer que tenha feito isto. A nosso bandeira, que representava a união destas duas regiões nesta altura tão complicada, foi cortada num ato de vandalismo", escreveu Giorgio Bertazzoli na sua página de Facebook.