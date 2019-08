Correa já esteve em Itália e deu o 'sim' ao Milan

Angel Correa, jogador do Atlético Madrid, de 24 anos, estará a caminho do AC Milan. O seu agente Agustín Jiménez, esteve esta tarde nos escritórios do clube italiano a ouvir a proposta contratual oferecida ao avançado que, ultimamente, também tem sido associado ao Monaco.





Depois da reunião, que durou cerca de uma hora e meia, ficou bem presente o desejo do avançado em juntar-se à equipa de Rafael Leão, o mais recente reforço dos rossoneri.Depois do 'sim' de Correa, fica a faltar o acordo entre os clubes, sendo que a transferência poderá ser fechada por valores a rondar os 40 milhões de euros.