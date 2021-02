"Corriere dello Sport" assume que Benfica e Real Madrid querem Paulo Fonseca

O percurso de Paulo Fonseca na Roma tem seguidores atentos. O jornal italiano "Corriere dello Sport" garante na edição desta quarta-feira que o treinador português é "muito apreciado no estrangeiro, talvez mais do que em casa". Os espanhóis do Real Madrid e o Benfica estarão interessados em contar com os préstimos do técnico que aterrou na capital italiana em 2019, assinando um contrato de três temporadas, com mais uma opção.





A continuidade do técnico português de 47 anos em Roma estará dependente do apuramento para a Liga dos Campeões através do campeonato transalpino. Neste momento, os giallorossi estão no quarto posto, lugar que daria acesso à liga milionária, ainda que com a Atalanta à perna, no quinto posto, com apenas um ponto a menos.Na Liga Europa, a Roma de Paulo Fonseca e agora onde milita também o ex-Benfica Tiago Pinto está com um pé nos oitavos-de-final da Liga Europa. Na primeira mão dos 16 avos foi a Braga vencer o Sporting local por dois golos sem resposta.Recorde-se que Paulo Fonseca treinou, em Portugal, o 1º Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Aves, Paços de Ferreira, FC Porto e Sp. Braga. Depois, mudou-se para a Ucrânia, mais propriamente para o Shakhtar Donetsk, onde conquistou três campeonatos, três Taças da Ucrânia e uma supertaça ucraniana.