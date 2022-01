Covid-19 atirou Cassano para o hospital: «Tive um grande susto»

Antonio Cassano confirmou esta quarta-feira, em declarações à imprensa italiana, ter sido hospitalizado de urgência devido a complicações decorrentes da infeção de Covid-19, detetada pouco antes do Natal. O antigo avançado, agora com 39 anos, assume ter passado mal e agradeceu ao trabalho da equipa médica que o auxiliou."Agradeço ao Professor Basstti e à sua equipa, foram mesmo excecionais. Tive um grande susto, mas tudo correu bem e estou feliz por estar de volta a casa", disse o antigo avançado, ao jornal 'Secolo XIX'.Segundo dados apresentados pela equipa médica que o auxiliou, Cassano precisou de cuidados adicionais depois de ter registado níveis de oxigénio abaixo do recomendado. Os testes posteriores mostraram um princípio de pneumonia, que obrigou à administração de uma dose do antiviral Remdesivir. Ficou internado por mais três dias e esta quarta-feira recebeu alta e recupera de momento em casa.