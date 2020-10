São já 22 o número de infetados por Covid-19 na equipa principal do Génova

Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males são os três mais recentes casos positivos à Covid-19 no Génova, informou este sábado o emblema italiano.





Através de um comunicado publicado no sítio oficial, o Génova informou que os três jogadores deram positivo ao novo coronavírus após os testes realizados durante o dia de ontem (sexta-feira), aumentando assim para 22 o número de casos ao vírus no clube."O Génova informa que após os exames realizados no dia 02/10/2020, os jogadores Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males testaram positivo à Covid-19", pode ler-se.