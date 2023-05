Criscito encerra carreira com golo de penálti aos 90'+5 que dá a vitória ao 'seu' Génova

Era difícil que a despedida de Domenico Criscito fosse imaginada de forma mais perfeita. O internacional italiano, de 36 anos, pendurou esta sexta-feira as chuteiras não sem antes dizer adeus da melhor forma possível: a marcar o golo da vitória da sua equipa do coração, o Génova, aos 90'+5 minutos.O defesa entrou aos 90'+3 e passados dois minutos foi chamado à cobrança de uma castigo máximo, não tremendo e batendo o guarda-redes do Bari para o 4-3 final, na 38ª e última jornada da Serie B italiana. Criscito, que acabou com a braçadeira de capitão, não conteve as lágrimas e foi abraçado por todos os jogadores da casa.Após o apito final, pegou no microfone e, com grande emoção, dirigiu-se aos adeptos. "Caro futebol, tudo se soma, as memórias também. Elas serão suficientes para eu repensar a sorte que tive por ter passado esta parte da vida com as cores mais bonitas do Mundo: O vermelho e o azul. Vermelho como a paixão dos adeptos, azul como as ondas do mar. Querido futebol, eu amo-te. Querida Génova, eu amo-te", disse o defesa transalpino.Criscito retira-se após confirmada a subida ao Génova, depois de ter voltado ao clube, para uma quinta etapa em janeiro, auferindo o salário mínimo de 1.775 euros mensais.