Cristiano Ronaldo com problema no adutor

Cristiano Ronaldo não vai hoje defrontar a equipa B da Juventus no tradicional encontro que anualmente tem lugar em Villar Perosa e onde, no ano passado, marcou o seu primeiro golo com a camisola bianconera.





.@Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a #VillarPerosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata. pic.twitter.com/eGp2rv6DOa — JuventusFC (@juventusfc) August 14, 2019

O clube de Turim informa que o internacional português apresenta queixas no adutor da perna esquerda, pelo que será poupado. Seja como for, vai assistir ao vivo à partida.