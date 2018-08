Giorgio Chiellini, capitão da Juventus, afirmou que a contratação de Cristiano Ronaldo gerou um ambiente positivo em torno da equipa. No entanto, considera que o grupo não deve assumir os troféus como garantidos.





Ronaldo já marca... nos treinos



O melhor jogador do Mundo não só entusiasma, como também já marca. A Juventus publicou um vídeo nas redes sociais em que CR7 surge a bater um penálti no ensaio com a equipa sub-23.