Cristiano Ronaldo esperado na Juventus

Cristiano Ronaldo é esperado em Turim ainda durante este fim de semana. A imprensa transalpina garante que o avançado da Juventus vai voltar já a Itália para cumprir os 14 dias de quarentena obrigatória, imposta pelo governo, antes do regresso da Velha Senhora aos treinos, programado para o próximo dia 18. De acordo com o ‘Tuttosport’, o português já providenciou todas as diligências para retornar a Itália e terá já preparado o seu jato privado para viajar até Turim.

Ronaldo está na Madeira há quase dois meses. Aterrou na ilha do Funchal a 9 de março, depois do último jogo da Juventus, para estar junto da mãe, que tem estado a recuperar de um AVC. Após ser declarado o estado de emergência, imposto pela pandemia de Covid-19, o jogador português tem cumprido quarentena em casa, com a família, onde já foi inclusivamente testado negativamente ao novo coronavírus.

Mesmo confinado na Madeira, Ronaldo tem-se mostrado muito ativo no combate à pandemia, principalmente através de doações a vários hospitais. Foi ainda a partir de casa que acordou com o capitão da Juventus, Chiellini, a redução dos salários do plantel bianconero.

Na Madeira, Ronaldo tem estado também em vantagem em relação aos seus companheiros no que toca à manutenção da forma física, uma vez que tem tido a possibilidade de treinar no relvado da Choupana, algo que os colegas de equipa na Juventus ainda não puderam fazer.



Andrea Agnelli reforça vontade de jogar



Andrea Agnelli, presidente da Juventus, garantiu que o clube bianconero sempre quis lutar pelo título em campo. "Quero reiterar veementemente que a vontade da Juventus é terminar a época 2019/20, iniciando os treinos a 18 de maio e os jogos em junho. Há espaço no calendário para concluirmos a temporada, respeitando as indicações da UEFA e da Associação Europeia de Clubes. Sabem que não gosto de falar muitas vezes e prefiro o silêncio, e isso pode ter gerado algumas interpretações erradas em relação à Juventus, mas a nossa ideia sempre foi de concluir a época", afirmou, após a assembleia geral de emergência, que reuniu todos os 20 clubes que integram a liga italiana. A Juventus lidera neste momento o campeonato com 63 pontos, mais um do que a Lazio e nove que o Inter, que tem menos um jogo.