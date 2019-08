Cristiano Ronaldo: «Espero que não me voltem a massacrar com coisas antidesportivas»

Durante vários anos foi a principal figura do eterno rival e esta época, agora ao serviço da Juventus, Cristiano Ronaldo voltará a ser adversário do Atlético Madrid, desta feita na Liga dos Campeões . Um reencontro há muito esperado e que o avançado português vê com entusiasmo, ainda que tenha aproveitado a ocasião para fazer um pedido especial aos adeptos contrários. Tudo por causa dos cânticos menos simpáticos de que por vezes é alvo..."É apenas mais um jogo. O Atlético é uma grande equipa, como todos sabemos. Estive muitos anos no Real Madrid e já os conheço. Espero que não me voltem a massacrar no estádio chamando-me coisas antidesportivas, mas tirando isso espero que seja um bem disputado. O Atlético tem uma grande equipa e um grande treinador", elogiou o avançado português, que voltou a falar da vontade de vencer a Champions."Todas as equipas reforçaram-se para ganhar. E eu espero que seja a Juventus a ganhar, oxalá seja este ano, mas é uma prova muito complicada. Além disso, nem sempre o favorito ganha. Esperava-se que ganhasse o Barcelona e em Anfield perderam por 4-0. Esperava-se que tivéssemos passado diante do Ajax e não conseguimos. O Real Madrid igual... É uma competição muito difícil. Este ano estou com muita fé. Espero que seja desta", acrescentou.Recorde-se que a Juventus ficou integrada no grupo D, juntamente com Atlético Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Moscovo.