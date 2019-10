Cristiano Ronaldo fica a descansar

Cristiano Ronaldo está de fora dos convocados de Maurizio Sarri, treinador da Juventus, para o confronto deste sábado (14 horas), no qual a vecchia signora visita o reduto do Lecce, em partida a contar para 9.ª jornada da Serie A.Esta escolha de Sarri passa por dar descanso ao avançado de 34 anos que jogou os 90 minutos, no encontro da Liga dos Campeões, frente ao Lokomotiv Moscovo, na Rússia."Ronaldo precisa de descansar. Em Lecce devemos mudar alguma coisa", confirmou o técnico de 60 anos.Ora sobre essas mudanças, a imprensa italiana, já especula e refere que Bernardeschi deve dar apoio a Dybala e Higuaín no ataque da Juve. Adiantam ainda que Sarri está dúvida entre Bentancur e Emre Can no meio-campo. Acrescentam, também, que a dupla de centrais Bonucci e De Ligt pode ser desfeita já neste encontro.