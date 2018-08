Cristiano Ronaldo: «Queremos ganhar a Champions mas não estamos obcecados»

A Juventus tem conseguido impor-se no campeonato nos últimos anos mas quando chega à Liga dos Campeões, a história tem sido outra. Um dos culpados disso tem sido Cristiano Ronaldo, quando estava no Real Madrid, mas agora que o craque português veste de 'bianconeri', a esperança na conquista da Champions por parte da 'vecchia signora' reavivou-se."Quero ganhar a Liga dos Campeões com a Juventus. Nós estamos focados nisso, eu e os meus companheiros, mas não se trata de uma obsessão. Temos de avançar passo a passo e depois logo se vê. Seja este ano, no próximo ou no outro... O objetivo do clube é ganhar o campeonato, a Taça de Itália e, claro, fazer o melhor possível na Liga dos Campeões", referiu o capitão da Seleção Nacional à plataforma online Dazn, da qual se tornou embaixador.Ronaldo conta que a sua ida para a Juve parecia traçada pelo destino. "Há coisas na vida que parecem estar destinadas. Nunca pensei jogar aqui, mas há certas coisas que acontecem naturalmente. Como toda a gente sabe, a Juventus é um dos melhores clubes do Mundo e para mim a decisão foi fácil", sublinhou o jogador, que não esquece, no entanto, o Real Madrid. "O que fiz no Real Madrid foi incrível, ganhei tudo e tenho lá muitos amigos. A minha família ainda vive lá... Mas a Juve deu-me uma oportunidade e estou muito feliz. Quero fazer história neste clube."Quando chegou a Turim a camisola 7 já tinha um dono e Ronaldo conta como Cuadrado acedeu entregar-lhe o número. "É o meu número favorito. Falei com o clube e com o Cuadrado, que me disse 'dou-te com todo o prazer'. Tudo correu bem. Estou feliz por poder continuar a jogar com o número 7."