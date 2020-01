Cristiano Ronaldo será opção frente ao Parma de Bruno Alves

Cristiano Ronaldo treinou com o grupo nesta sexta-feira, e será opção na equipa de Maurizio Sarri para o jogo contra o Parma. O técnico do campeão italiano tinha deixado a dúvida sobre a sua presença: "Ronaldo estava com problemas de sinusite há dois dias. Esta manhã sentiu-se melhor, mas de tarde voltou a ter um aumento de temperatura e ficou com arrepios, os médicos disseram que não valia a pena o risco e tivemos de o mandar para a cama", esclareceu Maurizio Sarri. Mas CR7 irá mesmo a jogo, tal como Bruno Alves do lado do Parma, enquanto Gervinho continua a recuperar de lesão na coxa esquerda e estará de fora.





A Juventus procura assim manter a vantagem de dois pontos para o Inter, e o avançado que esta semana foi escolhido para o onze do ano pela UEFA Champions League procura consolidar também o seu estatuto nos melhores marcadores da competição e o grande arranque de ano.