Cristiano Ronaldo vai ser titular na receção à Sampdoria

Depois do susto que foi a deslocação ao terreno da Atalanta, o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, não vai poupar Cristiano Ronaldo, pelo que o avançado será titular no jogo deste sábado, na receção à Sampdoria.Allegri tinha deixado Ronaldo no banco e a turma de Turim, invencível até ao momento no Calcio, esteve a perder por 1-2, até que o internacional português entrou em campo e assinou o golo do empate.Allegri revelou quem vai escalar para a partida no Allianz Stadium: "Benatia, Matuidi e Bernardeschi estarão à disposição novamente. Jogarão Szczesny, Ronaldo, Rugani e Chiellini. No ataque, Dybala e Mandzukic estão bem. Bonucci vai repousar. Tenho uma dúvida quanto ao titular na lateral esquerda, Alex Sandro ou Spinazzola", revelou Allegri.O treinador da Juventus aposta muito nesta partida, perante um adversário de respeito: "Queremos vencer para ir de férias tranquilos e iniciar bem o ano. A Sampdoria está forte, ao perder apenas uma das últimas sete partidas e venceu as últimas três."