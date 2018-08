Continuar a ler

Esta é a segunda vez esta semana que o Crotone tenta 'boicotar' a Serie A deste ano, depois de na quinta-feira ter visto a FIGC rejeitar um pedido para o adiamento de todo o campeonato. Uma situação que, segundo a imprensa italiana, poderá valer uma dedução de 15 pontos - a aplicar na classificação da época passada. Ora, tendo sido a equipa que finalizou a Série A no 18.º posto no ano passado, o Crotone assumiria a posição na Serie A caso o clube seja mesmo condenado, pelo que esta sexta-feira decidiu, junto da FIGC, fazer um pedido para que esses dois duelos sejam adiados, "para permitir que a justiça desportiva possa analisar a situação".Esta é a segunda vez esta semana que o Crotone tenta 'boicotar' a Serie A deste ano, depois de na quinta-feira ter visto a FIGC rejeitar um pedido para o adiamento de todo o campeonato.

Itália já conta os dias para a chegada do 18 de agosto, altura em que Cristiano Ronaldo tem marcado o primeiro jogo oficial com a Juventus, diante do Chievo Verona. Contudo, há quem não queira que tal suceda, ainda que essa vontade em nada tenha a ver com uma eventual antipatia pelo melhor do Mundo.Falamos do Crotone, que esta sexta-feira pediu à Federação italiana (FIGC) para adiar os dois primeiros encontros do Chievo Verona na Serie A, isto na sequência da acusação feita a este clube por alegada falsa contabilidade. Em causa está o facto de o Chievo ter sido acusado de alegadamente ter inflacionado o valor dos seus jogadores e bens, de modo a passar no apertado controlo financeiro da Serie A.

Autor: Fábio Lima