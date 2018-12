Cuadrado operado com sucesso ao joelho esquerdo

O colombiano Juan Guillermo Cuadrado, avançado da Juventus, foi esta sexta-feira operado com êxito ao joelho esquerdo, seguindo-se agora uma recuperação que o deverá manter fora dos relvados pelo menos três meses.A intervenção, uma artroscopia para corrigir lesões no menisco externo e cartilagem, foi realizada em Barcelona pelo cirurgião ortopédico Ramon Cugat, assistido pelo responsável médico da Juve, Claudio Rigo, anunciou o clube italiano, em comunicado.A Juventus, equipa na qual alinham os portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, recorda que a lesão do seu jogador aconteceu em 12 de dezembro em Berna, no jogo que a Juventus perdeu para o Young Boys, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.Nas duas últimas semanas foi tentada uma terapia conservadora, mas os médicos da equipa de Turim acabaram por reconhecer a necessidade da cirurgia.Não é avançada pelo clube uma estimativa de regresso, mas, por regra, as intervenções deste tipo no futebol obrigam depois a uma recuperação de pelo menos três meses.Cuadrado deverá falhar, além de várias jornadas do campeonato italiano, os dois jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid, em 20 de fevereiro e em 12 de março.