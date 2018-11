Cuadrado: «Ronaldo é uma pessoa comum, com a diferença que é um grande jogador»

Juan Guillermo Cuadrado, jogador colombiano da Juventus, deu uma entrevista ao jornal espanhol 'Marca' e desfez-se em elogios a Cristiano Ronaldo, enaltecendo o profissionalismo do internacional português."Todos sabíamos o profissional que é. Trata-se de uma pessoa muito especial, com um grande coração e muito profissional. Todos os dias aprendo algo com ele, a fome que tem de ganhar e de conseguir objetivos...", contou o jogador que cedeu a Ronaldo a camisola 7.Cuadrado explica que foi surpreendido pela simplicidade do português. "Trata-se de uma pessoa normal, como o resto dos companheiros. Temos o provilégio de partilhar o balneário com ele, mas o que há a destacar mais é a sua personalidade. É uma pessoa comum, com a diferença que é um grande jogador, um grande desportista que ganhou tudo com o seu trabalho."No Real Madrid Ronaldo era o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos e na Juve não é muito diferente. "Bom, nós temos um horário a respeitar... Mas sim, quando chega vai ao ginásio e no campo também faz o que tem de fazer. Depois, gosta de trabalhar os músculos, é um avançado e trabalha muito essa parte."