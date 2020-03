Dalbert e o drama em Itália: «Muita gente está a morrer e nem sequer têm um enterro digno»

Antigo jogador do V. Guimarães, Dalbert está em Itália desde 2017 e é de lá, bem de perto, que acompanha a evolução da grave crise do coronavírus no país. Com conhecimento de causa, o defesa brasileiro, atualmente vinculado à Fiorentina, deixou uma mensagem de apelo e alerta aos compatriota brasileiros, pedindo-lhes que passem a levar bem a sério este problema, que em Itália já provocou várias vítimas que "nem sequer têm um enterro digno".





"Estou a gravar esea pequena mensagem como forma de alerta, de consciencialização para todos os brasileiros. Sei que há muitas pessoas aí que não estão a levar isto a sério, mas esse vírus é muito sério. Tem sido muito difícil aqui. Como sabem, houve um decreto que determinou que não podem circular pessoas nas ruas, para evitar o contacto com outras pessoas", começou por detalhar o defesa de 26 anos, num vídeo partilhado pelo Globoesporte."O nosso campeonato aqui também parou, estamos proibidos de sair de casa, de sair da cidade e até mesmo de deixar o país para retornar ao país de origem, não podemos voltar. Queria consciencializá-los, porque a Itália demorou muito para perceber e tomar as devidas precauções. É um país bem estruturado e não está a suportar tanto paciente. Muita gente está a morrer e nem sequer têm um enterro digno. As famílias não estão a conseguir enterrar os seus entes queridos. Estão a cremar os corpos. A situação está muito difícil, há um alerta total, as pessoas estão desesperadas", afirmou."Tenho a minha família toda aqui e estou com muito medo. Estou a tomar todas as precauções, a treinar sempre em casa. Por isso, faço-vos um apelo enquanto é tempo. Evitem sair à rua, evitar contato físico. Sei da dificuldade que é viver no Brasil, mas é bom evitar, até porque sabemos que a saúde no Brasil não é muito boa, é precária. Vai ser devastador, muito mau para o povo brasileiro", concluiu.