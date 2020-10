Dalot: «Estou a 100 por cento no Milan»

Emprestado pelo Manchester United ao Milan até ao final da temporada, Diogo Dalot só pensa em deixar a sua marca ao serviço do histórico italiano. Na conferência de imprensa de apresentação, que partilhou com o norueguês Jens Petter Hauge, o internacional sub-21 falou sobre o que o convenceu a assinar pelos rossoneri.





"Quando assinei pelo Milan, a fome de conseguir grandes feitos pelo clube deu-me motivação. O projeto apresentado foi fantástico. Claro que a minha cabeça está 100 por cento no Milan. Sei os termos em que vim para cá, mas a minha cabeça está 100 por cento no Milan, ajudar o clube a melhorar esta época e alcançar o que ambicionamos esta temporada", começou por referir o jogador que começou no Fintas e cumpriu a formação no FC Porto."Mal soube do interesse do Milan, a minha cabeça esteve sempre cá. Assim que ficou fechado fiquei feliz. A minha família esteve sempre um pouco ansiosa, mas quando ficou feito foi um excelente momento para mim. A minha cabeça esteve sempre focada em vir para cá e fico feliz de se ter tornado possível", acrescentou.Questionado sobre em que posição se considera mais forte, Dalot não teve a mínima dúvida em apontar para o lado direito da defesa. Ainda assim, mostra-se disponível a Stefano Pioli para jogar noutro posto se for necessário."Durante a minha curta carreira até agora, já joguei em muitas posições. Lateral-direito, lateral-esquerdo, extremo-direito. Estava a encontrar o que era melhor para mim, mas a posição em que sou mais forte é como lateral-direito. Quero construir aí a minha carreira, mas estou aberto ao que o treinador me pedir. Quando há versatilidade na equipa ajuda. Estou sempre aberto a isso, mas quero afirmar-me como lateral-direito", aponta o jogador, de 21 anos, que destaca Cafú e Dani Alves como referências.O que já ficou marcado na mente de Dalot foi o ambiente com os adeptos no caminho para San Siro antes da vitória frente ao rival Inter. O português não saiu do banco de suplentes e as bancadas estavam vazias, mas já deu para ficar rendido ao público transalpino. "Quando estávamos a sair do hotel para o estádio, tínhamos centenas de pessoas a gritar por nós, a dar-nos motivação. Maravilhou-me. Vais para o balneário e ficas com motivação extra depois de ver algo assim. É assim que se vê o espírito do clube. Marcávamos golos e ouvíamos os adeptos de fora do estádio a celebrar. Mesmo quando acabou, ficaram à nossa espera, a celebrar connosco. É fantástico em tempos destes em que não temos adeptos. Espero ver San Siro cheio esta época", destacou.Certo é que o próprio ambiente do plantel deixa Dalot com a certeza de que chegou ao sítio certo. "Quando sabemos que não somos tão bons como queremos em alguma coisa temos de trabalhar. Não digo que tenho de trabalhar só defensivamente. Quero ser o mais completo possível. A mentalidade que tenho e que esta equipa tem é o que nos faz chegar mais longe. Chegando a uma equipa destas é muito mais fácil porque a mentalidade é a certa e todos estão na mesma bolha. Itália é um grande país e tem um grande campeonato para eu melhorar em alguns aspetos. Espero ser um jogador mais completo depois da minha passagem por aqui", rematou.