Danilo elogia Cristiano Ronaldo: «Tem um lado humano muito forte»

O brasileiro Danilo deixou esta quarta-feira rasgados elogios a Cristiano Ronaldo, destacando em entrevista à FIFA a vertente futebolística do craque português, mas também o facto de enquanto pessoa ter aquilo que considera um "um lado humano muito forte".





"O Cristiano é fantástico. O que faz nos jogos, as suas estatísticas, dizem tudo. É extremamente competitivo no treino e isso reflete-se nos jogos. Tem imensas qualidades. Aquilo que talvez o destaque dos demais é o facto de ser bom em todos os aspetos do jogo. E também uma pessoa muito boa. Tenho uma relação muito boa com ele - estivemos juntos durante dois anos no Real Madrid e agora na Juventus. Falamos sobre tudo. Tem um lado humano muito forte. Está sempre a perguntar coisas do Brasil. Por exemplo, durante a crise da Covid-19 esteve sempre a perguntar-me como estavam as coisas no Brasil. Preocupa-se com as coisas. É muito humano, muito boa pessoa", declarou.