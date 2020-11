Darijo Srna oferece alarme a Paulo Fonseca

Paulo Fonseca foi vítima dos ‘amigos do alheio’ no final de outubro último, dias antes do jogo da Roma frente ao CSKA Sófia, a contar para a Liga Europa. A residência do técnico português, no centro de Roma, foi assaltada e os ladrões levaram três relógios Rolex avaliados em cerca de 100 mil euros.

As notícias do infortúnio do treinador português chegaram ao Shakhtar Donetsk, antiga equipa de Paulo Fonseca, que ofereceu um sistema de segurança, o ‘Ajax’ (não confundível com o de... Amesterdão, como é assinalado no vídeo), uma tecnologia ucraniana que pretende evitar novo ataque dos larápios. A apresentação, num vídeo bem-humorado publicado nas redes sociais do emblema de Donetsk, ficou a cargo de Darijo Srna, antigo internacional croata que foi orientado por Paulo Fonseca entre 2016 e 2018.

"Queremos apoiá-lo neste momento difícil. No futuro não precisa de se preocupar em proteger a sua casa. Vamos falar com ele para o ajudar a instalar o sistema de segurança", garantiu o antigo lateral-direito, que integrou como treinador adjunto a equipa técnica de Luís Castro, rematando o vídeo com um bem português "um abraço, míster". Paulo Fonseca tem motivos para estar bem mais descansado ...