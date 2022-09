Davide Santon anuncia final de carreira aos 31 anos: «Os meus joelhos estão acabados»

Davide Santon anunciou esta sexta-feira o ponto final na carreira de futebolista aos 31 anos, devido ao facto de o "corpo não aguentar mais". O internacional italiano conquistou a Liga dos Campeões com o Inter, de José Mourinho, em 2010, e voltou a reencontrar o técnico português na Roma, clube com o qual terminou contrato no final da época passada.Apesar de ter ofertas de outros emblemas para prosseguir a carreira, as lesões falaram mais alto. "Não é que não tenha ofertas, mas o meu corpo simplesmente não aguenta mais depois de tantas lesões. Sou forçado a pendurar as chuteiras", começou por contar ao 'Tuttomercatoweb'."Não queria, mas tenho de o fazer. Fiz muitos exames e fui a consultas, mas não havia nada a fazer. Ainda posso andar, mas isso não é suficiente para ser atleta profissional. Se continuasse a forçar, corria o risco de precisar de uma próteses", acrescentou o internacional italiano, passando a explicar em que estado se encontram os seus joelhos."O joelho esquerdo está acabado. Isso impede-me de fazer muitas coisas. Ao joelho direito, que foi operado três vezes, retiraram cartilagem e todo o menisco externo. Assim que estico um bocado, ele incha e não dobra. Todas as minhas lesões vieram daí, porque se o joelho direito não dobra, coloco mais pressão no esquerdo. Se jogasse um jogo, corria o risco de ficar fora de ação nos próximos cinco", contou o jogador que ainda passou por Cesena e Newcastle ao longo da carreira.Santon reagiu ainda às acusações de rejeitar mudar-se para outros clubes e ficar a ver a Roma nas bancadas, recebendo na mesma um salário ao longo da época. "Não recusei ninguém, mas nunca passaria nos exames médicos", revelou.