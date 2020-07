De Laurentiis diz que "com os futebolistas normalmente não há muito que se possa falar"

Aurelio De Laurentiis, polémico presidente do Nápoles, disse numa conferência de imprensa ter ficado impressionado quando falou pela primeira vez com Genaro Gattuso, o atual treinador da equipa, porque "com os futebolistas normalmente não há muito que se possa falar". O líder do clube referiu ainda que a equipa está a "recuperar de um incidente infeliz no início da época", referindo-se à presença de Carlos Ancelotti como técnico da equipa e aos nove jogos que esteve sem ganhar.





"O Nápoles tem sido uma 'máquina europeia' nos últimos 11 anos, esta época tivemos um incidente no início da época, do qual estamos a recuperar", referiu De Laurentiis.Depois, explicou como conheceu Gattuso, antigo internacional italiano que assumiu o comando técnico dos napolitanos esta temporada. "Na festa dos 60 anos do Ancelotti tive a oportunidade de falar com o Gattuso durante umas três horas e fiquei impressionado porque no mundo dos futebolistas normalmente não há muito que se possa falar.""Mas com ele, pode-se falar de tudo. E não é apenas um homem tranquilo, mas também satisfeito. Tanto ao nível pessoal como económico. Eles [Gattuso e a mulher] não precisam de trabalhar para viver, por isso não têm a obsessão de perseguir seja o que for. São pessoas serenas, que trabalham com amor pelo que fazem", acrescentou.A 8 de agosto o Nápoles defronta o Barcelona na 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, depois de ter empatado (1-1) no San Paolo.