De Laurentiis sobre James Rodríguez: «Ele quer vir para o Nápoles mas o Real Madrid pede muito»

O futuro de James Rodríguez no Real Madrid parece ter chegado ao fim. Depois de ter sido emprestado durante duas épocas ao Bayern Munique, o extremo colombiano regressou ao Bernabéu para decidir o seu futuro, mas... está longe de ficar resolvido. Numa entrevista concedida ao jornal italiano 'Corrierre dello Sport', Aurelio de Laurentiis, presidente do Nápoles, revelou o desejo do antigo jogador do FC Porto em rumar a Itália e as dificuldades impostas pelos merengues."James Rodríguez é o jogador mais mediático, depois de Cristiano Ronaldo e Messi. Ele quer vir para cá e jogar connosco, mas o Real Madrid pede demasiado", afirmou o responsável pelo emblema italiano. Apesar das dificuldades impostas pelo Real Madrid, De Laurentiis está confiante de que as negociações possam chegar a bom porto pelo internacional colombiano. De acordo com o jornal italiano, o presidente do emblema napolitano está interessado em garantir James Rodríguez por empréstimo, com uma opção de compra fixada nos 42 milhões de euros,Caso o negócio entre Nápoles e Real Madrid não se concretize, os responsáveis italianos já têm em marcha um plano B para a frente de ataque: Rodrigo. O antigo avançado do Benfica e atual jogador do Valencia também agrada a Aurelio de Laurentiis mas, de acordo com o presidente, "ao contrário de James, Rodrigo não quer sair de Espanha", referiu. Na última temporada, o internacional espanhol demonstrou ser uma das peças fundamentais da equipa orientada por Marcelino García Toral, ao apontar 15 golos em 51 partidas oficiais.