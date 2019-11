De Ligt deu a vitória à Juventus sobre o Torino: «Estou feliz por jogar com campeões»

Nem Ronaldo, nem Dybala. De Ligt foi a figura da vitória da Juventus sobre o Torino ( 1-0 ). O golo do jovem central deu os três pontos à Vecchia Signora e De Ligt não podia estar mais feliz."Os meus companheiros são espetaculares e estão sempre disponíveis, estou a adaptar-me muito bem a esta nova aventura. Costumo conversar com Ronaldo e Higuain e estou feliz por poder treinar e jogar com campeões como eles. Estou muito feliz com a vitória, principalmente porque ela veio com um golo meu", explicou o holandês no final do jogo.De Ligt ficou também associado a um lance polémico na área da Juventus, onde os jogadores do Torino pediram penálti, por mão na bola do central. De Ligt defende-se. "Toque com a mão? Se estou com os braços junto ao corpo, não entendo por que deve ser apitada falta", considerou o jovem.