De Ligt e a dieta imposta por Sarri: «Isso é uma história de loucos»

Matthijs de Ligt, o jovem central holandês que no mercado de verão deu uma 'nega' ao Barcelona para assinar pela Juventus, contou na Holanda que a sua adaptação em Itália não foi fácil, pois acabou por ser precipitada pela lesão de Chiellini."As críticas fazem parte da vida de um defesa. No domingo preferia não ter feito aquele penálti contra o Inter, mas no final ganhámos e isso é o que conta", confessou o jovem, de 20 anos, que diz já ter aprendido uma lição desde que chegou a Turim. "O mais importante é que temos de ter fé em nós próprios. Ao início andava muito preocupado, com medo de errar, nunca tinha jogado assim. Mas depois do encontro com o Atlético Madrid, reordenei as minhas ideias e comecei a entrar campo com fé."De Ligt queixa-se que não teve muito tempo para se adaptar ao futebol italiano. "Qualquer jogador que chega a uma equipa devia ter tempo para se adaptar. A Juve tinha dois grandes defesas, como o Bonucci e o Chiellini, por isso eu tinha tempo. Só que a lesão do Chiellini precipitou um pouco as coisas, mas para mim foi um grande desafio."O jovem defesa falou também do rumor que correu início da temporada, de que o treinador Maurizio Sarri o teria posto a fazer seguir um regime alimentar especial. "Isso de o Sarri me ter posto a fazer dieta é uma história de loucos. Mas não me surpreende..."