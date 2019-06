De Ligt já chegou a acordo com a Juventus

A Juventus e Matthijs de Ligt já terão chegado a acordo do contrato e a transferência está cada vez mais próxima de ser oficializada. Segundo o site especializado italiano 'calciomercato', os bianconeri precisam ainda de negociar com o Ajax a transferência do jovem defesa-central.Segundo os dados revelados pela imprensa italiana, o internacional holandês vai assinar um contrato até 2024 com o clube de Turim e o ordenado ficou acordado no 8 milhões de euros anuais, mais bónus, ou seja um total de 12 milhões de euros por ano. A cláusula de rescisão fica estabelecida em 150 milhões de euros.As negociações entre os clubes estão a decorrer e as diferenças são cada vez mais mínimas. O Ajax pede 80 milhões de euros e, segundo o 'Tuttosport', a Juve está na disposição de oferecer 67 milhões + 13 adicionais.