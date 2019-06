De Ligt: «Sempre quis ser Cristiano Ronaldo»

Matthijs de Ligt não esconde o entusiasmo pela possibilidade de assinar pela Juventus, uma transferência que está cada vez mais próxima de se concretizar. Ao jornal holandês vi.nl, o defesa-central do Ajax admitiu que um dos seus sonhos de infância era ser... Cristiano Ronaldo."Está tudo a acontecer depressa. Durante a época, no clube, e durante as várias competições, não temos tempo para pensar sobre isso mas dei conta disso recentemente quando estive num jantar com amigos de infância com o qual costumava jogar futebol", lembrou o internacional holandês, de 19 anos."Cheguei à conclusão de que, em criança, sempre quis ser Cristiano Ronaldo quando jogava futebol nos jardins. Especialmente durante o tempo que ele jogou no Manchester United. Até a minha camisola de um clube foi a dele", garantiu De Ligt, que precisou: "O jantar aconteceu a seguir aos dois desafios com a Juventus, no qual tive de defrontar Ronaldo", concluiu.A Juventus está na pole-position para garantir De Ligt, acenando com um contrato de 7,5 milhões de euros por temporada, com bónus. Para o Ajax, detentor do passe do central, os bianconeri estão preparados para oferecer 67 milhões de euros, mais contrapartidas por objetivos. A admiração do holandês por CR7 pode ser decisiva para a Juventus garantir o central.