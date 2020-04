De Ligt sobre a chegada à Juventus: «Ali está o Buffon! E ali o Ronaldo!»

Matthijs De Ligt, central holandês da Juventus,revelou como se sentiu na primeira vez que entrou no balneário da Vecchia Signora. "Obviamente, quando entrei pela primeira vez no balneário senti-me como uma criança numa loja de doces, do género: 'Ali está o Buffon! E ali o Ronaldo'", confessou em entrevista ao canal de Youtube 'Foot Truck' e ainda acrescentou: "No início ficas só ali observar e a perguntar quem é aquele? E aquele? E a perceber como é que eles são."





O defesa, de 20 anos, ainda admitiu que os primeiro tempos não foram fáceis apesar de ter sido alertado pelos responsáveis da Juventus. "Disseram-me que era jovem, mas que me tinham contratado porque já demonstrava muita maturidade e que sabia lidar com a pressão. Mas, também me avisaram logo que não seria fácil para um jovem de 19 anos mudar-se para outro país e que a adaptação seria difícil, mas que acreditavam que eu iria conquistar o meu espaço rapidamente", referiu.Com o iniciar da temporada, o jogador holandês percebeu as palavras que lhe tinham sido dirigidas: "Desde o principio que tinha toda a gente a olhar para mim durante os jogos. No meu segundo jogo marquei um autogolo e aí soube logo que a pressão ainda seria maior. Mas, sabia que estava a treinar bem e sentia-me bem, no entanto nos jogos ainda sentia alguma dificuldade a adaptar-me ao novo estilo de jogo. No início foi complicado, mas penso que aos poucos fui melhorando e mostrando o meu real valor."