Continuar a ler

A situação provocou naturalmente alguma polémica em Itália, mas o holandês terá assegurado aos seus colegas que quer ganhar, independentemente daquilo que esse resultado provoque no seu futuro. "Sabem o que passei nos últimos dias, mas quero estar ao vosso lado. Quero jogar, porque é demasiado importante para nós", disse o jogador, numa mensagem partilhada no grupo de WhatsApp do plantel romano.



Inzaghi vai dar titularidade



Indiferente a toda à polémica e especulação, Simone Inzaghi deixou a entender na antevisão ao jogo que colocará o seu jogador em campo no domingo. "Falou-se de muito sobre isso, mas vi-o e não tenho dúvidas. Estou certo de que ele quer deixar a sua marca no clube, nos adeptos e nos colegas. Também quererá mostrar o Inter Milão o grande defesa que contrataram para os próximos cinco anos", disse o técnico. A situação provocou naturalmente alguma polémica em Itália, mas o holandês terá assegurado aos seus colegas que quer ganhar, independentemente daquilo que esse resultado provoque no seu futuro. "Sabem o que passei nos últimos dias, mas quero estar ao vosso lado. Quero jogar, porque é demasiado importante para nós", disse o jogador, numa mensagem partilhada no grupo de WhatsApp do plantel romano.Inzaghi vai dar titularidadeIndiferente a toda à polémica e especulação, Simone Inzaghi deixou a entender na antevisão ao jogo que colocará o seu jogador em campo no domingo. "Falou-se de muito sobre isso, mas vi-o e não tenho dúvidas. Estou certo de que ele quer deixar a sua marca no clube, nos adeptos e nos colegas. Também quererá mostrar o Inter Milão o grande defesa que contrataram para os próximos cinco anos", disse o técnico.

A utilização do defesa holandês Stefan De Vrij no derradeiro encontro da Lazio, diante do Inter Milão, tem estado envolta em polémica, já que o defesa vai defrontar a equipa que representará na próxima temporada, sabendo que uma vitória neste último jogo da época o tira da Liga dos Campeões da próxima temporada. Basicamente, se quiser olhar para o sucesso e para a possibilidade de atuar na prova mais importante da UEFA em 2018/19, o holandês tem de... perder.Estranho? Nós explicamos. Atual equipa do holandês, a Lazio é de momento quarta colocada da Serie A, com mais 3 pontos do Inter Milão, com as duas equipas a enfrentarem-se no domingo numa autêntica final pelos milhões. O empate ou a vitória mantém os romanos em quarto e coloca-os na Champions, ao passo que a derrota faz o Inter subir a quarto e, por isso, disputar a prova milionária em 18/19. Por isso, se ajudar a sua equipa vencer este domingo, De Vrij sabe que estará a contribuir para que no próximo ano não dispute uma prova com a qual todos sonham.

Autor: Fábio Lima