Defesa da Fiorentina revela: «Tive o coronavírus durante 60 dias»

O uruguaio Martin Caceres, defesa da Fiorentina, contou que teve covid-19 durante dois meses.





Sentia algo nos meus pulmões", admitiu o internacional uruguaio, numa conversa com a compatriota Yisela Paola, no Instagram."Sem saber eu tive o coronavírus no meu corpo durante 60 dias. Tive sintomas entre os dias 8 e 15 de março, nos treinos em casa sentia algo nos pulmões. Disseram-me para ficar de quarentena que em princípio ficava bom em 20 dias", contou.Depois, brincou com a situação. "Talvez o vírus se tenha apaixonado... Ontem tive um teste negativo e sinto-me como novo."