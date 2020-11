Defesa do Benevento queria duelo com Ronaldo: «Estou desiludido por ele não ter jogado»

Kamil Glik, defesa do Benenvento, congratulou-se com o empate da sua equipa este sábado diante da Juventus e lamentou que Cristiano Ronaldo não tivesse jogado, pois gostava de ter defrontado o português.





"Fiquei desiludido por o Ronaldo não jogar, gosto de me desafiar contra os grandes jogadores. Conheço-o e sei que ambos gostamos de um bom desafio", contou polaco no final da partida.Pirlo optou por deixar Ronaldo fora do jogo, de modo a poder contar com o craque português na máxima força para o jogo da Liga dos Campeões, quarta-feira, com o Dínamo Kiev.