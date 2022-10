Dejan Stankovic reencontra Mourinho: «Em dois anos mudou tudo em mim»

Este domingo vai ser especial para Dejan Stankovic. O sérvio, que assumiu o comando da Sampdoria na semana passada - empatou a um diante do Bolonha - vai defrontar agora a Roma, que é comandada por um treinador que o marcou enquanto jogador, quando ambos estavam no Inter Milão. Por isso, na hora de falar da partida, o técnico de 44 anos não deixou de elogiar José Mourinho. Mas amigos, amigos... negócios à parte."Falei com ele por vídeochamada. Tenho imenso respeito pela pessoa e pelo treinador. Quando temos 90 minutos [de jogo] todos querem que corra bem para o seu lado, mas depois somos amigos como dantes. Aprendi imenso com ele, dentro e fora do relvado. É uma pessoa forte. Tivemos uma jornada fantástica com ele. Não quero falar dos outros, mas todos os treinadores deram-em alguma coisa. Mas porque estamos a jogar contra a Roma, creio que é justo falar do José. Mas durante 90 minutos vamos meter tudo de lado. Depois voltamos a ser amigos", disse o técnico da Samp."Nesses dois anos [no Inter Milão] ele mudou tudo em mim. Mas muito. Sempre dei 100%, mas ele levou-me a dar mais 20% que eu pensava não ter. Ser forte com outra pessoa pode ser contraproducente, tens de conhecer a pessoa primeiro. Falo com os jogadores. E mesmo o campo em si diz muito do carácter das pessoas. Tens de ser próximo e ver os pontos onde podes tocar para acordá-los. Tens de ser positivo, mas também duro", explicou.