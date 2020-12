Del Piero coloca Lukaku no lugar: «Jogadores como Ronaldo estão num outro nível»

Del Piero considera que as prestações de Lukaku em campo estão abaixo do desejado e que o internacional belga tem alguma responsabilidade na eliminação prematura do Inter Milão das provas europeias, depois do 0-0 frente ao Shakhtar Donetsk de Luís Castro.





"Lukaku entre os 5 melhores marcadores da Europa? Para isso é preciso fazer mais do que o que tem feito. Jogadores como Ronaldo e Lewandowski estão num outro nível. Lukaku tem de fazer mais. Tem enorme qualidade, sem dúvida, mas contra o Shakhtar foi protagonista de um mau jogo", afirmou o antigo internacional italiano.