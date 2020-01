Demiral foi operado com sucesso e perde o resto da época

A Juventus comunicou ao início da noite desta terça-feira que o defesa turco Medih Demiral foi operado com sucesso ao joelho esquerdo, depois de se ter lesionado com gravidade no encontro com a Roma.





"Merih Demiral foi submetido à reconstrução do ligamento cruzado anterior e sutura do menisco lateral do joelho esquerdo", explicou o atual líder da Serie A em nota publicada no site oficial.

A Juventus acrescentou ainda que o defesa central de 21 anos, que já representou o Sporting, vai enfrentar "6 a 7 meses" para recuperar da lesão, confirmando-se assim o afastamento do jogador até ao final da época.