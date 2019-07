Demiral pode deixar Juventus... ainda antes de se estrear

Contratado esta temporada ao Sassuolo, numa transferência feita a troco de 18 milhões de euros, o turco Merih Demiral poderá estar de saída para o AC Milan mesmo sem fazer qualquer encontro oficial pela Juventus. Quem o diz é o Calcio Mercato, que esta quinta-feira adianta o forte interesse dos milaneses no antigo jogador do Sporting, ainda que explique desde logo que o eventual negócio é tudo menos fácil.Em causa estão as exigências da Juventus, que estará a pedir qualquer coisa como 40 milhões de euros para libertar o internacional turco, uma verba que os milaneses não terão capacidade para satisfazer. Por isso, em cima da mesa estará a possibilidade de o turco ser cedido ao clube de Milão, até porque há a crença na Juventus de que, pela atual qualidade do plantel, dificilmente Demiral teria chances de atuar regularmente.Aos 21 anos, refira-se, Demiral é visto em Turim como uma aposta firme para o futuro.