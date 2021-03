Despedimento de Sarri pode custar 17 milhões de euros à Juventus

O despedimento de Maurizio Sarri, treinador italiano, pode vir a custar cerca de 17 milhões de euros à Juventus, de acordo com a plataforma digital 'Calcio e Finanza'. Um valor que excede o expectável.





Sarri foi despedido, em agosto, depois de ter conquistado o campeonato italiano na sua época de estreia no comando técnico da Vecchia Signora, para dar lugar a Andrea Pirlo. A plaforma italiana analisou as contas do clube, até dezembro de 2020, e concluiu que a Juve tem de pagar 15,46 milhões a Sarri e à sua equipa técnica, até junho de 2022, quando terminaria o vínculo. Mas, a conta ainda sobe mais, pois no contrato do treinador estava estipulado um valor de 1,8 milhões, o que perfaz os 17.No entanto, no contrato entre as partes há uma cláusula em que o clube pode despedir o técnico, em junho de 2021, pagando somente 2,5 milhões de euros. Algo que apenas acontecerá se Juventus e Sarri chegarem a um entendimento, pois o treinador foi despedido bem antes da data considerada no contrato.