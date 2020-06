«Deus e os seus aprendizes»: Zlatan Ibrahimovic volta a 'atacar' em foto com Rafael Leão

Zlatan Ibrahimovic é conhecido mundialmente pelas suas 'tiradas'. Esta sexta-feira, o avançado sueco do AC Milan recorreu à sua página oficial do Twitter para partilhar uma foto da última sessão de treinos da formação rossoneri onde surge o próprio seguido do avançado português Rafael Leão, ex-Sporting, e ainda outros companheiros de equipa. "Deus e os seus aprendizes", escreveu o internacional sueco, de 38 anos, na legenda da fotografia.





God and his students pic.twitter.com/PzRgHr8uiM — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) June 26, 2020