«Deus está de volta e olha por vós»: o 'aviso' de Ibrahimovic após regressar a Itália

Bem ao seu estilo, Zlatan Ibrahimovic assinalou o regresso à sua casa em Milão. Depois de cumprir parte do período de quarentena no centro de treinos do Milan, o avançado sueco foi esta quinta-feira autorizado a voltar ao seu apartamento na cidade italiana, após os testes à Covid-19 terem acusado negativo.





Ver esta publicação no Instagram God iZ back and watches over you Uma publicação partilhada por Zlatan Ibrahimovic (@iamzlatanibrahimovic) a 14 de Mai, 2020 às 9:35 PDT

"Deus está de volta e olha por vós", escreveu Ibra, numa publicação no Instagram, em que surge na varanda de sua casa, com vista sobre Milão.