Di Francesco é o novo treinador da Sampdoria

O italiano Eusebio di Francesco, ex-treinador da Roma, é o novo treinador da Sampdoria, tendo assinado contrato até 2022, anunciou este sábado o nono classificado da última edição da Liga italiana."Di Francesco é a melhor escolha, uma vez que queremos continuar a melhorar a Samp. É um treinador que traz conhecimento, experiência, bom futebol, ambição e mentalidade", afirmou o presidente do emblema de Génova, Massimo Ferrero.Di Francesco, de 49 anos, vai substituir no comando da Sampdoria Marco Giampaolo, que esta semana foi anunciado como novo técnico do AC Milan.O antigo internacional italiano liderou a AS Roma - clube que representou enquanto jogador - nas duas temporadas transatas, acabando por ser despedido em março, depois da eliminação dos romanos da Liga dos Campeões, frente ao FC Porto, nos oitavos de final.Em 2017/18, Di Francesco tinha levado os giallorossi às meias-finais da principal competição europeia de clubes, depois de, entre outros, eliminar o Barcelona.