Di María pára 10 a 20 dias

A Juventus revelou que a lesão contraída por Ángel Di María no triunfo (3-0) da 1ª jornada frente ao Sassuolo não é grave, mas deverá ainda assim afastar o argentino durante 10 a 20 dias.O extremo de 34 anos, que chegou este verão do PSG, esteve em grande plano- um golo e uma assistência - na estreia na Serie A, mas saiu aos 65’ com queixas no adutor. O semblante de dor na altura da substituição ainda preocupou os adeptos, porém os exames realizados ontem no centro médico da Juventus revelaram uma lesão muscular, que será reavaliada dentro de 10 dias. Di María falhará pelo menos o duelo da 2ª ronda frente à Sampdoria e, no pior dos cenários, os jogos frente à Roma e à Fiorentina.A Juventus vê assim mais um nome juntar-se à lista de indisponíveis por lesão, onde já figuravam o regressado Paul Pogba, Chiesa e ainda o guardião Szczesny.