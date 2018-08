Dino Zoff: «A Juventus este ano é melhor que o Real Madrid»

O campeão do Mundo em 1982 com a seleção italiana falou ainda de Cristiano Ronado: "Não haverá problemas em montar um esquema tático com Ronaldo. O Allegri [treinador] é experiente e vai arranjar soluções para os vários momentos."







Dino Zoff, antigo guarda-redes italiano, lenda da Juventus nos anos 70 e 80, considerou numa entrevista à 'Radio Monte Carlo' que a formação italiana tem uma equipa superior à do Real Madrid."A Juventus não é menos técnica ou forte que o Real Madrid no meio-campo ou no ataque. Esta Juve tem muito potencial e ainda nem vimos o melhor de alguns dos seus jogadores, como Emre Can. Não é nada inferior ao Real Madrid", começou por dizer o antigo jogador, que conquistou 6 campeonatos, duas Taças de Itália e uma Taça UEFA pelos 'bianconeri'."A Juventus este ano é melhor que o Real Madrid porque tem um meio campo que dá medo. Tem Emre Can, (Federico) Bernardeschi, que defende bem, Matuidi, um trabalhador incrível... Estou convencido que é a melhor. Logo se verá se vai ganhar, isso depende. Mas no papel não considero a Juve inferior ao Real Madrid", acrescentou.