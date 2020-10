Diogo Dalot com fome de sucesso

O Milan pode até já não ser o ‘papão’ europeu de outros tempos, mas mantém-se como um histórico capaz de entusiasmar quem veste a camisola rossonera. É o caso de Diogo Dalot. Emprestado pelo Manchester United, o lateral-direito garante compromisso máximo e só pensa em devolver o sucesso ao clube. “Quando assinei pelo Milan, a fome de conseguir grandes feitos deu-me motivação. O projeto apresentado foi fantástico. Sei os termos em que vim para cá [cedência sem opção de compra], mas a minha cabeça está a 100 por cento no Milan. Pretendo ajudar o clube a melhorar esta época e alcançar o que ambicionamos esta temporada”, referiu o português, durante a apresentação oficial como reforço.

O defesa português, de 21 anos, adianta que nunca teve dúvidas em relação ao caminho a percorrer. “A minha família esteve um pouco ansiosa, mas foi um excelente momento para mim quando ficou fechado”, sublinhou.

O defesa formado no FC Porto já conheceu o ambiente em seu redor, até porque foi suplente não utilizado na vitória frente ao Inter (2-1). As primeiras impressões superaram as expectativas. “Quando estávamos a sair do hotel para o estádio, tínhamos centenas de pessoas a gritar por nós. Vais para o balneário e ficas com uma motivação extra depois de ver algo assim. Marcávamos e ouvíamos os adeptos a celebrar. É fantástico em tempos destes quando não podemos ter adeptos”, descreveu.

Na verdade, o próprio ambiente no grupo entusiasma o internacional sub-21. Não é por acaso que os rossoneri somam 12 pontos em quatro jornadas da Serie A. “Chegando a uma equipa destas é muito mais fácil porque a mentalidade é a certa. Itália é um grande país e tem uma excelente liga para que eu possa melhorar. Espero tornar-me um jogador mais completo depois desta passagem”, frisou. Pelo menos, polivalência não lhe falta. “Estou aberto aos pedidos do técnico [Stefano Pioli]. Versatilidade ajuda e estou disponível, mas quero afirmar-me como lateral-direito”, apontou.