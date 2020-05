Diretor da Fiorentina lamenta: «Levei o coronavírus para casa e infetei toda a minha família»

O diretor desportivo da Fiorentina foi um dos infetados pelo novo coronavírus no seio do clube viola e, numa entrevista à 'Sky Sport', Daniele Pradè conta que toda a sua família teve covid-19.





"Levei o coronavírus para dentro de casa. Passeio-o à minha mulher, à minha filha, aos meus cunhados, aos meus netos e, principalmente, aos meus sogros, que estiveram 30 dias hospitalizados", contou Pradè."O pior momento foi ver toda a minha família adoecer aos poucos, este vírus é muito traiçoeiro", acrescentou o diretor desportivo da Fiorentina, de 53 anos. "A mensagem que quero fazer passar é que é preciso muito cuidado, há que seguir todas as precauções no que diz respeito a distâncias e evitar ajuntamentos. Vamos ter de viver com este vírus até aparecer uma vacina."A Fiorentina foi um dos clubes mais afetados pela pandemia, com 18 pessoas infetadas, entre jogadores, membros das equipas técnica e médica e funcionários.