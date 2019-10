Diretor desportivo da Juventus acredita que Cristiano Ronaldo vai cumprir o contrato até 2022

Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo tem ainda contrato com a Juventus até 2022, mas nos últimos meses tem, pela primeira vez, admitido a possibilidade do final da carreira estar próximo. Em agosto, em entrevista à TVI, chegou mesmo a revelar que pode até pendurar as botas em 2020.





"Já bati tantos recordes e há outras prioridades na vida. Há uma família grande, há crianças envolvidas, há uma mulher envolvida. Só Deus é que sabe, se calhar para o próximo ano posso terminar a carreira mas, se calhar, posso jogar até aos 40 anos", confidenciou.Afirmações como esta têm deixado em alerta os amantes do futebol, principalmente os adeptos da Juventus. A ideia que o final possa estar próximo não cabe sequer na cabeça do diretor desportivo da ‘Vecchia Signora’. Fabio Paratici rejeita por completo que Cristiano Ronaldo possa terminar a carreira em 2020. "Ele está muito feliz na Juventus e nós muito felizes com ele. Ronaldo é um grandíssimo profissional e está muito concentrado nos seus objetivos. Temos um contrato e penso que vai ser cumprido até ao fim", garantiu o dirigente aos jornalistas.