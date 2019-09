Diretor desportivo da Juventus sai em defesa de Ronaldo: «Merecia o prémio The Best»

Cristiano Ronaldo não acompanhou a equipa da Juventus a Brescia, por se encontrar a recuperar de uma lesão muscular, mas foi assunto de conversa no âmbito jogo. O diretor desportivo dos bianconeri lamentou a ausência do internacional português na partida, bem como o facto de o capitão da Seleção portuguesa não ter ganho o prémio The Best.





"O Ronaldo está com um problema no adutor, vamos ver como se sente nos próximos dias", disse Fabio Paratici, em declarações ao canal DAZN antes do jogo.Depois, abordou a questão do prémio da FIFA. "Respeitamos muito o Messi, que é um grande jogador, mas pensamos que depois de ganhar o campeonato, a Supertaça de Itália, a Liga das Nações e de fazer uma grande Liga dos Campeões, merecia o prémio", considerou o dirigente.