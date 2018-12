Diretor desportivo do Milan sobre Ibra: «Seria uma boa história mas não vai acontecer»

Entre 2010 e 2012, Ibrahimovic defendeu as cores do AC Milan e recentemente rumores apontavam a possibilidade do avançado sueco voltar a fazer parte do plantel rossonero, mas o diretor desportivo do clube de Milão termina com a 'novela'."Ibrahimovic não vai voltar ao AC Milan, seria uma boa história, mas não vai acontecer. Ele vai continuar no LA Galaxy. Pensámos nessa possibilidade, ele também pensou, mas não vai acontecer", afirmou Leonado, antigo jogador agora diretor desportivo do AC Milan.Leonardo admite que realmente a possibilidade de Ibrahimovic se juntar em janeiro ao clube esteve em cima da mesa, mas que não irá ser concretizada.Nas duas temporadas que o avançado sueco vestiu a camisola do AC Milan alinhou em 85 jogos e marcou 56 golos. E em 2012, com Leonardo como dirteor desportivo do PSG, Ibrahimovic transferiu-se para o campeão francês, onde esteve até 2016.O avançado sueco mostra-se feliz em Los Angeles para onde se mudou depois de terminar a sua aventura no Manchester United.