Do Benfica de Di María e David Luiz à Série D italiana: a história do 'desconhecido' Guido Abayián

O nome de Guido Abayián pouco ou nada dirá aos adeptos do Benfica, até porque o argentino nunca vestiu a camisola das águias a nível profissional, mas a verdade é que no seu currículo está mesmo uma passagem pela formação da Luz. Foi em 2007/08, numa temporada que o agora avançado do Savoia diz ter-lhe ensinado muito. E mesmo não tendo resultado, Abayián teve a chance de ver alguns craques bem de perto.





"Quando estás perto de certos campeões, podes não tornar-te num deles, mas eles acabam por ter ensinar muitas coisas sobre a vida", confessou o jogador de 32 anos, numa entrevista ao portal Gianluca di Marzio na qual recordou a forma como chegou ao clube da Luz. "Tinha 16 anos e deixei a Argentina para rumar ao Bordéus. Fiquei lá umas semanas e chegou a chamada do Benfica".A chamada chegou e a aventura foi aceite. O problema foi que o desfecho não foi o mais esperado. "O Rui Costa disse que nem sempre as coisas correm como esperamos e todos têm aquilo que merecem. Por causa de problemas burocráticos, não foi possível registar-me como profissional e acabei por ficar com o plantel jovem, mas acreditem que não me arrependo de nada!", garantiu.Na memória dessa passagem pelo Seixal, onde teve o romeno Vlad Chiriches como colega de quarto, estão os treinos com a equipa principal. "Quando ia treinar com eles observava sempre atentamente o David Luiz e o Di Maria e tirava notas. O Rui Costa era o primeiro a chegar ao campo e o último a sair. E vinha sempre ter connosco para dar-nos conselhos. Foi um campeão no futebol e na humildade", elogiou.Sem sucesso na passagem pela Luz, Guido Abayián saiu para o Atlético ao fim de uma temporada, passou ainda pelo Crato, antes de voltar ao seu país natal. Atualmente joga no Savoia, da Série D italiana, mas bem longe daquilo que se esperaria de alguém que chamou à atenção do Benfica com apenas 16 anos.