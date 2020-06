Do céu ao inferno: Pietro Puzone foi campeão com Maradona e agora vive na rua

Pietro Puzone, antigo futebolista italiano que foi campeão com Maradona no Nápoles, em 1987, encontra-se a viver na rua, segundo conta esta sexta-feira a 'Gazzetta dello Sport'.



Puzone foi encontrado numa rua em Acerra, uma localidade que fica a 14 quilómetros de Nápoles, com quase 60 mil habitantes. Foi ali que nasceu, há 57 anos.





O antigo médio jogou no Nápoles e no Catania, até cair na espiral do vício. Teve uma carreira discreta, aliás, não estava entre as primeiras escolhas dos napolitanos no ano da conquista do título.Foi reconhecido por um membro do grupo de Whastapp 'Vecchio Nápoli' (Velho Nápoles), formado por antigos jogadores e dirigentes do Nápoles. Prometeu aos seus antigos companheiros, num vídeo, fazer o possível para se recuperar. Eles já tomaram medidas para o ajudar."Tratámos dele em maio, quando foi a emergência da covid-19, mas as conversas que teve com o centro de desintoxicação não resultaram. Os seus antigos companheiros fizeram-no sentir-se importante, pode ser um bom estímulo", disse o presidente da câmara de Acerra, Raffaele Lettieri.